Никита Добрынин с женой шокировали суммой, которую пожертвовали для помощи украинцам

Ведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова поделились, как помогли украинцам.

Шоумен Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова перевели немалую сумму средств в благотворительный фонд Маши Ефросининой.

В общем, деньги супруги заработали благодаря продаже курсов по криптовалюте. В благотворительный фонд Даша и Никита перевели 300 тыс. гривен. Впрочем, их донат удвоился, так что конечная сумма – 600 тыс. гривен.

"Мы с моей командой задонатили 300 тыс. грн (это деньги, которые мы собрали с нашей учебы по крипте 2.0) в фонд Маши Ефросининой, а Visa этот донат удвоит (то есть в фонд поступит 600 тыс. грн!)" – поделилась Даша.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/kvittkova

Денежные средства пойдут на помощь маленьким украинцам. Детям до 3-х лет фонд Маши закупит боксы, у которых будет все необходимое для их жизни.

"В одном боксе — будет практически все, что нужно маленькому ребенку на месяц жизни. Наборы отправляются в волонтерские центры в разные города Украины, где их смогут получить матери, которым нужна помощь", — отметила Даша.

Отметим, Никита Добрынин и Даша Квиткова уже не в первый раз переводят немалую сумму денег для помощи Украине. Весной супруги пожертвовали один миллион гривен для украинской армии.

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