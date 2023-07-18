Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Никита Добрынин сбрил бороду и удивил молодым видом: "Сразу минус 10 лет"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1242
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Никита Добрынин сбрил бороду и удивил молодым видом: "Сразу минус 10 лет"

Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Ведущий также показал, как 2-летний сын отреагировал на его изменения во внешности.

Украинский телеведущий Никита Добрынин решился на перемены во внешнем виде.

Знаменитость решил побрить бороду. В Instagram-stories знаменитость показала, как теперь выглядит. Добрынин опубликовал снимок, на котором появился полностью без бороды.

Поклонники Никиты оценили его изменения во внешнем виде. Они отметили, что их кумир значительно помолодел: "Сразу минус 10 лет", "сразу выглядишь моложе", "молодой и красивый, а еще появится дополнительная площадь для поцелуев".

Никита Добрынин без бороды / © instagram.com/nikitadobrynin
Никита Добрынин без бороды / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Также Добрынин показал, как маленький сын Лев отреагировал на его изменения во внешности. 2-летнему мальчику было необычно видеть отца без бороды, он был удивлен.

"Забираю сына из садика, а тут такое. Лев шокирован", — рассказал о реакции сына Добрынин.

Никита Добрынин с сыном / © instagram.com/nikitadobrynin
Никита Добрынин с сыном / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, недавно изменениями во внешнем виде похвасталась старшая дочь певицы Оли Поляковой. Маша перекрасилась и показалась с новым цветом волос.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1242
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация