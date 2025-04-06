Никита Добрынин сделал откровенное заявление о своих отношениях после развода с Квитковой

Никита Добрынин / © instagram.com/nikitadobrynin

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Украинский ведущий Никита Добрынин сделал откровенное заявление о личной жизни.

Шоумен после развода с блогершей Дашей Квитковой, о котором они объявили в январе 2023 года, пытался устроить личную жизнь. Впрочем, пока что ведущий до сих пор одинок. Никита Добрынин признается, что ему очень хочется встретить своего человека и найти настоящую любовь.

Пока что ведущему это сделать не удается. Все попытки построить крепкие отношения сводятся к пустому общению, на что шоумен, как он признается в Instagram, устал тратить время.

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“Моя сексуальная фантазия номер один: встретить свою любовь и больше никогда не тратить время на пустое общение”, — откровенно признался ведущий.

Никита Добрынин / © instagram.com/nikitadobrynin

В комментариях подписчики поддержали Никиту Добрынина. Шоумена заверили, что Вселенная его услышит и в жизни ведущего обязательно найдется настоящая любовь.

Отметим, ранее Никита Добрынин жил в браке с блогершей Дашей Квитковой. Пара сыграла свадьбу 2020 года, а уже в июле 2021-го у них родился сын Лев. Через год Никита и Даша обвенчались. Впрочем, в январе 2023 года они ошеломили новостью, что разводятся. Причиной этого якобы стало то, что в их отношениях закончилась любовь.

Напомним, недавно певец Дмитрий Каднай сделал откровенное заявление о личной жизни. Исполнитель признался, свободно ли его сердце.