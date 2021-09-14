Никита Добрынин шокировал ценой за роскошной отдых с семьей в Турции

Совсем скоро ведущий с женой и сыном полетит в отпуск.

Украинский телеведущий Никита Добрынин вскоре отправится в отпуск вместе с женой, блогером Дашей Квитковой и новорожденным сыном Львом.

Звезды Сети выбрали отдых в Турции. Шоумен решил рассекретить фолловерам, во сколько ему обошлась будущая поездка. Так, семья отдохнет за 225 000 гривен. Никита отметил в сторис своего Instagram, что в цене они не ошиблись и не переплачивали.

"Смешанное чувство у меня внутри. С одной стороны, мы очень мечтали об этой поездке и можем наконец-то себе ее позволить, но когда я увидел финальную сумму, то подумал: "Что? Это все за один тур?" - прокомментировал Добрынин.

Никита Добрынин / instagram.com/nikitadobrynin

"Да, друзья, сумма именно такая. Мы ни в чем не ошиблись. Мы просто выбрали для себя самый лучший отель, о котором давно мечтали и где идеально будет отдыхать с ребенком", — добавил знаменитость.

Напомним, стало известно, на чем ездят украинские звезды и у кого дороже авто. Селебритис предпочитают дорогие машины.

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