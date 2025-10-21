Никита Добрынин сообщил о горе в его семье

Никита Добрынин / © instagram.com/nikitadobrynin

Украинский ведущий Никита Добрынин сообщил, что в его семье произошло горе.

Умер близкий человек шоумена. В частности, ушел из жизни дедушка ведущего, который заменил ему отца. Никита Добрынин в своем Instagram почтил память родного человека. Ведущий опубликовал фото дедушки, а также отметил, что он навсегда останется в его памяти и сердце. Для Добрынина это очень тяжелая потеря, ведь именно дед научил его мудрости, ценить каждое мгновение жизни и важных людей рядом.

"Ты не был, ты навсегда останешься лучшим дедушкой, отцом, которого я никогда не знал, самым мудрым в воспоминаниях своего правнука. Именно ты научил меня отделять зерно от плевел, ценить каждый день, петь, когда весело и когда плохо. Беречь свою и родственную душу рядом. Буду любить безгранично всем сердцем", - поделился ведущий.

Дедушка Никиты Добрынина / © instagram.com/nikitadobrynin

Подписчики Никиты Добрынина выразили ему слова поддержки и соболезнования.

Наверное, ни один человек никогда не воспримет то, что рано или поздно любимые люди уйдут... Сочувствую, ваш дедушка был хорошим человеком, это чувствовалось даже через экран.

Как больно, обнимаю крепко! Он прожил счастливую жизнь с такой семьей и много передал ценностей и важных вещей, которые будут жить вечно, как и любовь и память о нем! Держитесь!

Светлая память! Большое счастье дожить до правнуков и видеть, что твое "зерно" пустило корни.

Никита Добрынин с дедушкой / © instagram.com/nikitadobrynin

