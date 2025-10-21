ТСН в социальных сетях

Гламур
1494
2 мин

Никита Добрынин сообщил о горе в его семье

Умер близкий человек шоумена.

Валерия Сулима
Никита Добрынин

Никита Добрынин / © instagram.com/nikitadobrynin

Украинский ведущий Никита Добрынин сообщил, что в его семье произошло горе.

Умер близкий человек шоумена. В частности, ушел из жизни дедушка ведущего, который заменил ему отца. Никита Добрынин в своем Instagram почтил память родного человека. Ведущий опубликовал фото дедушки, а также отметил, что он навсегда останется в его памяти и сердце. Для Добрынина это очень тяжелая потеря, ведь именно дед научил его мудрости, ценить каждое мгновение жизни и важных людей рядом.

"Ты не был, ты навсегда останешься лучшим дедушкой, отцом, которого я никогда не знал, самым мудрым в воспоминаниях своего правнука. Именно ты научил меня отделять зерно от плевел, ценить каждый день, петь, когда весело и когда плохо. Беречь свою и родственную душу рядом. Буду любить безгранично всем сердцем", - поделился ведущий.

Дедушка Никиты Добрынина / © instagram.com/nikitadobrynin

Подписчики Никиты Добрынина выразили ему слова поддержки и соболезнования.

  • Наверное, ни один человек никогда не воспримет то, что рано или поздно любимые люди уйдут... Сочувствую, ваш дедушка был хорошим человеком, это чувствовалось даже через экран.

  • Как больно, обнимаю крепко! Он прожил счастливую жизнь с такой семьей и много передал ценностей и важных вещей, которые будут жить вечно, как и любовь и память о нем! Держитесь!

  • Светлая память! Большое счастье дожить до правнуков и видеть, что твое "зерно" пустило корни.

Никита Добрынин с дедушкой / © instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, 20 октября стало известно, что участник группы Green Grey Дизель внезапно умер. Недавно раскрыли новые подробности смерти Андрея Яценко, именно так артиста звали, и причину.

1494
