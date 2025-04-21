Никита Добрынин удивил, как девушка после свидания хотела его использовать: "Это было неестественно"

Никита Добрынин / © instagram.com/nikitadobrynin

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Украинский ведущий Никита Добрынин рассказал, как девушка после свидания хотела использовать его.

Шоумен после развода с блогершей Дашей Квитковой пока что холостяк. Ведущий хоть и признается, что хорошо чувствует себя в этом статусе, однако все же хочет наладить личную жизнь, поэтому ходит на свидание. Впрочем, как признается Добрынин на проекте "Тур звездами", иногда девушки пытаются его использовать. Однажды было такое, что после свидания женщина сразу хотела публиковать с ним фото и рассказывать подробности их встречи. Ведущий говорит, что такое ему не нужно, так что общение с потенциальной партнершей сразу же прекратилось.

"Были такие истории. Я солгу, если скажу, что такого не было. Конечно, это меня останавливает и мне подобная штука не нужна. Я об искренности, прямолинейности, обсуждении каких-то вещей. Девушка хотела после свидания меня публиковать, что-то рассказывать об этом. Это было неестественно, мне кажется, быстро. Мне такое не подходит", – поделился шоумен.

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Никита Добрынин / © instagram.com/nikitadobrynin

Вместо этого Никита Добрынин рассказал, как с ним лучше познакомиться. Ведущий не является поклонником Сети. Так что знакомства в Интернете – это не о нем. А вот встреча в режиме офлайн – самый удачный вариант. Шоумен говорит, что его можно зацепить каким-то интересным вопросом, теплым общением, но не провокацией.

"Это скорее офлайн внимание, где-то пообщаться, поговорить, задеть каким-то вопросом, не провокацией, а обычным близким общением. У меня была история, когда девушка ко мне подошла и через футболку меня за сосок взяла и говорит: "Холостяк, привет". Такие форматы знакомства мне не подходят. В Интернете сложно познакомить с человеком, это, скорее, лотерея – повезет или нет", - отметил ведущий.

Напомним, недавно Никита Добрынин сделал откровенное заявление о личной жизни. Шоумен рассекретил самую большую свою мечту в отношениях.