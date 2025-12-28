Никита Добрынин удивил, как хотел уйти из "Танцев со звездами": "Писал команде искать мне замену"

Никита Добрынин и Анна Манджула / © пресслужба каналу "1+1"

На паркете благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" свой номер показал ведущий Никита Добрынин.

Но, оказывается, этого бы могло не произойти. Никита Добрынин честно признался, что хотел покинуть проект. Более того, он даже писал команде "Танцев со звездами", чтобы начинали искать ему замену. А все это из-за того, что ведущий не был уверен в своих силах и считал себя неподготовленным. Но в конце Добрынин собрался с мыслями и понял, что участвует в шоу в первую очередь ради благотворительной миссии - сбор средств на прицельную эвакуацию раненых военных.

"Во время тренировок у меня был момент, когда я написал команде: "Давайте искать мне замену". Я не хочу выходить на паркет с ощущением, что я не готов. Я осознал, что окей, я сейчас разворачиваюсь и ухожу, но я пожалею об этом. Да, я не стану профессиональным танцором, хореографом за это время, но дать классный результат я могу", - признался ведущий.

Никита Добрынин и Анна Манджула / © пресслужба каналу "1+1"

Наконец, на паркете вместе со своей партнершей Анной Манджулой шоумен продемонстрировал чувственную румбу. Пара танцевала под песню ADAM "Таку як є" в исполнении Арсена Мирзояна. Судьи похвалили выступление Никиты Добрынина. Дмитрий Дикусар говорит, что самое главное - это дать партнерше ощущение уверенности. Шоумен сумел этого достичь.

"Когда люди смотрят такую румбу, им кажется, что партнер постоял, почти не ходил, не двигался. А я точно знаю, что, чтобы женщина так чувствовала себя смело, свободно, так раскрывалась, надо иметь стабильного партнера. Хорошего партнера видно по красоте танца его партнерши. Партнерша сегодня летала! Это все благодаря тому, что ты хорошо поработал, давал ей опору, уверенность. Мне очень понравилось", - прокомментировал судья.

Никита Добрынин и Анна Манджула / © пресслужба каналу "1+1"

Наконец, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар и Дмитрий Монатик оценили выступление пары на 10 баллов. А вот Дмитрий Дикусар поставил 9.

