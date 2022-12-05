Никита Добрынин умилил фото с женой и объяснил, почему важно отдыхать во время войны

Телеведущий Никита Добрынин дал совет своим поклонникам о том, как восстанавливать свои силы и энергию во время войны.

На своей странице в Instagram шоумен поделился нежной фотографией с женой Дашей Квитковой — пара позировала на фоне заснеженного леса в Буковели. Также под фото Никита написал свои размышления.

По мнению Добрынина, даже несмотря на войну, нужно думать о своем отдыхе, чтобы всегда находиться в ресурсном состоянии.

"Каждому человеку нужен отдых, чтобы восстановить силы, уберечь жизненный баланс и чтобы банально помогать другим дальше. Находить радость очень важно, даже сейчас, несмотря на войну против России. Мы люди, мы живы. Нам нужно возобновлять нашу энергию, отдыхать, спать или же просто поймать хандрю, хотя бы на момент", — написал шоумен.

Никита Добрынин с женой / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Никита отметил, что война скоро закончится нашей победой, поэтому мы должны быть готовы к этому.

"Войну, никто не отменял, но она не будет вечной, мы непременно победим. Верно? А для этого нужно иметь мощный ресурс, чтобы выполнять свою работу качественно и эффективно. Жизнь — это увековеченные в памяти моменты", — добавил. Добрынин.

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