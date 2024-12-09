Никита Добрынин воссоединился с экс-женой Дашей Квитковой и совершил ради нее важный поступок

Украинская инфлюенсер Даша Квиткова по случаю Дня святого Николая провела благотворительное мероприятие "Под подушкой" в поддержку онкобольных детей.

Событие произошло в одном из ТРЦ Киева. На мероприятии собирали средства на лекарства для детей, которые страдают от рака. В течение дня у гостей была возможность пообщаться с инфлюэнсерами и донатом принять участие в разного рода активностях на звездной барахолке. Chi Tata прогнозировала на 2025 год на картах, TUMAZAR тестировал на уровень знания английского, а Сергей Халус и Игорь Донских наносили на тело временные татуировки. В зонах украинских брендов за донат можно было поиграть в игры или приобрести благотворительные сладости. На сцену со своими выступлениями выходили талантливые дети, а за ними именитые артисты. На концерте спели: KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, ROXOLANA, Злата Огневич, Алена Омаргалиева, Michelle Andrade, KORNEL, NIСOLE, KLER и группа MOLODI.

Александра Зарицкая

"Когда я приезжаю к детям в "Охматдет" и спрашиваю, о чем они мечтают, они отвечают одной фразой: "Я хочу домой". А я хочу, чтобы как можно больше украинских детей были здоровыми и жили свою лучшую жизнь — ту, на которую они заслуживают. Именно поэтому событие "Под подушкой" чрезвычайно важно. Хочу поблагодарить всех, кто присоединился, ведь только вместе мы можем помочь детям стать здоровыми", - комментирует инфлюенсер.

Даша Квиткова

Ведущими события стали Никита Добрынин, бывший муж Даши Квитковой и Натали Солоник. Шоумен поделился, что сразу принял приглашение от Даши провести мероприятие, потому что нет ничего важнее, чем объединяться и помогать нуждающимся детям.

Никита Добрынин

"Этот вечер стал для меня настоящим примером того, как искреннее желание помочь может объединить столько неравнодушных людей. Когда видишь улыбки детей, чувствуешь, что все это ради них, ради их будущего. Особенно трогательно было видеть, как гости объединялись ради общей цели: от интерактивов до барахолки, каждая активность помогала собирать средства для тех, кто в этом больше всего нуждается", — поделился Добрынин.

Благотворительное мероприятие Даши Квитковой

В целом удалось собрать более 1,5 миллиона гривен на благотворительную миссию события. Хотя мероприятие "Под подушкой" уже состоялось, но одноименная кампания продолжается — до конца 2024 года можно приобрести благотворительные товары от брендов-партнеров и таким образом присоединиться к помощи.

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