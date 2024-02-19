Никита Добрынин закрутил новый роман и впервые рассказал об избраннице

Украинский ведущий Никита Добрынин после развода с Дашей Квитковой закрутил новый роман.

Так, шоумен стал отрицать отношения с блогершей Чарой Хорив, с которой ему долгое время приписывали роман. В то же время он отметил, что их связывает только дружба. Впрочем, его сердце сейчас занято другой. Кем именно рассекречивать Никита не стал, но добавил, что она не из публичного пространства:

"У меня нет с ней (Чарой – прим. ред.) романа. У нас с ней прекрасное дружеское общение и мне это приятно. Сейчас мое сердце не свободно. Она (новая девушка – прим. ред) занимается совсем другим. Я рад, что она не из моей, не из публичной сферы", – рассказал знаменитость в программе "Люкс ФМ".

Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Ведущий также признался, что его двухлетний сын Лев еще не знаком с новой возлюбленной, поскольку нет в этом нужды. По словам Добрынина, когда их отношения перейдут на более серьезный уровень, знакомство непременно произойдет:

"Если я буду понимать, что это сверхсерьезные отношения, то я с радостью буду знакомить с Львом. Пока еще не знакомил", - объяснил шоумен.

Напомним, только недавно Никита Добрынин отрицал какие-либо отношения и рассказывал о том, кого видит возле себя рядом.

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