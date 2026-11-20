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Никита Киселев неожиданно заговорил о личной жизни и создании семьи: свободное ли сердце певца
Певец признался, почему насыщенный гастрольный график мешает ему в любви.
Певец Никита Киселев , которого называют секс-символом украинской сцены, откровенно рассказал, почему до сих пор остается без отношений и что мешает ему создать семью.
Артист не скрывает, что хотел встретить близкого человека. Однако его жизнь почти полностью подчинена работе. Концерты регулярно сменяются переездами. Из-за гастролей певцу приходится постоянно бывать в разных городах и странах. Немало времени он проводит в отелях. При таком ритме найти простор для личной жизни становится все сложнее.
Об этом Никита рассказал в интервью Лере Татарчук. Ведущая обратила внимание на его популярность среди женской аудитории и поинтересовалась, не мешает ли романтический сценический образ артисту найти женщину, которая будет воспринимать его не как звезду, а как обычного мужчину со своими преимуществами и недостатками.
Впрочем, Киселев заверил, что дело отнюдь не в публичности или сценическом амплуа. Главным препятствием для него стал плотный концертный график, оставляющий слишком мало возможностей для сближения с кем-то.
«Проблема в графике и постоянных движениях по стране, между странами, концертами, гостиницами и всеми этими вещами. Очень тяжело строить отношения с человеком. А я хочу рядом человека со своими целями и увлечениями, со своей классной, насыщенной жизнью, идти с ней рядом», — поделился Никита.
В то же время, певец не хотел бы, чтобы потенциальная избранница отказывалась от собственных планов ради его карьеры. Для него важно, чтобы партнерша имела самостоятельную жизнь, интересы и стремления, а отношения были равноправным союзом двух личностей. Однако пока даже поддерживать регулярное общение с близким окружением артисту непросто.
«Мы с коллегами видимся два-три раза в год. Это, наверное, основная проблема, потому что действительно сейчас, как это ни досадно, нет на это времени», — признался исполнитель.
Напомним, недавно Никита Киселев слился в страстном поцелуе с девушкой-красавицей и неожиданно стал «оборотнем».