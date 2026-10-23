Никита Киселев слился в страстном поцелуе с девушкой-красавицей и неожиданно стал "оборотнем"

Никита Киселев

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Украинский певец и хитмейкер Никита Киселев напугал мистическим клипом по случаю Хэллоуина, в котором неожиданно стал «оборотнем».

Артист представил новую песню, которая получила название «Кривавий місяць». Исполнитель наконец-то выпускает премьеру, которую слушатели уже успели полюбить: трек звучит на концертах его тура, а его фрагмент лишь через несколько дней получил популярность у TikTok.

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Вместе с композицией певец представляет клип, в котором Никита примеряет образ парня, который скрывает свою необычную сущность. Под влиянием сильных эмоций он начинает превращаться в волка, поэтому привык к одиночеству и постоянному самоконтролю. Однако это все отходит на задний план, когда у лирического героя появляется «та самая», после поцелуя с которой он стал «оборотнем».

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За мистическим сюжетом стоит узнаваемое человеческое переживание и страх, что «подлинность» не примут, если узнают сокровенные секреты. Песня рассказывает о любви, в которой можно открыть даже свою темную сторону, перестать притворяться и почувствовать, что тебя принимают.

«Мне хотелось рассказать о страхе, знакомом многим: а будут ли меня любить, если увидят настоящим? Мы часто показываем лишь ту часть себя, которую легко принять, а сомнения, слабость и внутренних монстров мы скрываем. Для меня „Кривавий місяць“ — это произведение о смелости открыться любящему человеку. И о том, как много означают объятия именно в тот момент, когда ты больше всего боишься, что от тебя отвернутся», — комментирует новую работу артист.

Напомним, недавно певица ROXOLANA представила новую песню «Хто любов цю вигадав?». Также артистка заинтриговала непростой историей любви.

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