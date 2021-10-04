NIKITA LOMAKIN показал пышные ягодицы новой возлюбленной в бикини

Влюбленные полетели вместе на отдых.
Украинский певец NIKITA LOMAKIN полетел вместе с новой девушкой в отпуск.
Так, исполнитель и танцовщица Светлана Сакаль направились в Доминикану. На странице в Instagram артист запостил несколько фото и видео, которые снял на пляже. В частности он показал страстные поцелуи влюбленных и фигуру избранницы в бикини.
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"Буду делать все, чтобы наша с тобой жизнь была такой всегда", — обратился к Светлане звезда.
В ответ избранница призналась ему в любви: "Люблю тебя 3000".
Пользователи также взялись комментировать публикацию. Так, фаны порадовали пару комплиментами.
- Котики
- Любимые кролики
- Вы прекрасная пара! Счастья вам
- Растопили сердце
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