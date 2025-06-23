Никита Ломакин после мобилизации показался на учениях и признался, как служба изменила его

Никита Ломакин / © instagram.com/nikitalomakinofficial

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Украинский певец Никита Ломакин, который недавно был мобилизован в ряды ВСУ, поделился первыми впечатлениями от обучения и эмоциональным осознанием, как война изменила его лично.

Артист опубликовал трогательный рассказ об инструкторе с позывным Моджахед, с которым проходит базовую военную подготовку. В Instagram он поделился фото с военным и его собакой и признался, что восхищается его умением сохранять свет внутри во время работы.

"Это один из наших инструкторов — позывной Моджахед. Когда я только прибыл на базовую военную подготовку, сразу заметил его четкий образ, который дополняет верный черный пес — Дагир. Моджахед — его задача как инструктора научить нас как выжить в поле, как копать укрытия, маскироваться, прятаться от дронов. Потому что именно этот опыт он пережил в реальных боях. Сначала я подумал, что он самый строгий, но потом услышал, как он играет интонацией, обращаясь к курсантам "ну что, мои рексы..." и при этом по-доброму улыбается. Я понял, что этот инструктор не потерял свет в своей душе", - написал Ломакин.

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Никита Ломакин с инструктором / © instagram.com/nikitalomakinofficial

Звезда также поделился личными размышлениями о том, какой была его жизнь до мобилизации. По словам Никиты, в гражданской жизни он не до конца осознавал важность поддержки воинов на фронте, хотя и помогал материально. И теперь исполнитель делится, что его понимание войны стало глубже.

"Сколько бы ты ни делал в гражданской жизни, нельзя сравнивать свой вклад с теми, кто чувствовал войну изнутри. До мобилизации я жил в своем творческом пузыре. Да, я помогал чем мог, как мне казалось: участвовал в совместных проектах с другими артистами, в ивентах, где собирали миллионы гривен донатов за несколько часов, помогал детям, потерявшим родителей во время войны, проводил мастер-классы для детей-переселенцев, выступал в госпиталях... Но тогда у меня не было понимания, насколько на самом деле каждый из нас должен быть вовлечен в помощь ВСУ. И теперь лучше понимаю, насколько воинам нужна полноценная поддержка гражданской части общества, нескончаемая поддержка", — подчеркнул артист.

Напомним, недавно актер Алексей Воротников также пополнил ряды ВСУ и показал фото.