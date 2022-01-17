NIKITA LOMAKIN с новой возлюбленной обнаженными снялись в страстной фотосессии

Пара предстала на черно-белых кадрах.

Украинский певец NIKITA LOMAKIN порадовал своих поклонников выпуском новой работы.

Артист представил композицию "Не лягай спати", лейтмотивом к которой стала реальная история из его личного опыта.

"Бывало так, что ты едешь к любимой, когда она этого просит, надеешься на романтическое продолжение – а она намекает на то, что, конечно, тебе благодарна, но устала и хочет спать. На месте героя, думаю, было много парней", – прокомментировал новую работу Ломакин.

В новых отношениях певца, похоже, подобной проблемы не существует. В начале 2022 года NIKITA LOMAKIN отважился на общий страстный фотосет со своей девушкой, не оставляющий никаких сомнений в чувствах между ними.

Никита Ломакин с любимой

На атмосферных черно-белых фотографиях влюбленные обнимаются и целуются. На некоторых снимках Никита предстает без рубашки, чем взбудоражил воображение своих поклонниц.

Никита Ломакин с любимой

Никитная Ломакин с любимой

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