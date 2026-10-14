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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Никитин неожиданно вступился за Потапа и Настю, но обратил внимание на один нюанс: "Есть немного вопросов"

Продюсер назвал самый успешный период дуэта и в чем на самом деле их проблема сейчас.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Юрий Никитин, Потап и Настя Каменских

Юрий Никитин, Потап и Настя Каменских

Украинский продюсер Юрий Никитин высказался о скандалах с Потапом и Настей Каменских и объяснил, чего, по его мнению, им не хватает.

В последнее время звездный дуэт снова привлекает внимание публики. После возвращения с русскоязычным репертуаром Потап и Настя оказались под критикой, а их интервью российской журналистке, в частности, из-за абсурдных заявлений о «кисте» и злоупотреблении статусом во время войны вызвало новую волну обсуждений.

В интервью Наталье Влащенко Никитин оценил профессиональные способности артистов и объяснил, почему украинцы уже не так воспринимают их творческие успехи, как раньше. Продюсер оценил попытки звезд удержаться на плаву во время войны. Однако начал он с профессиональных качеств звезд, которые ему импонируют. В частности, заговорил о большом таланте Потапа и Насти.

«На самом деле Потап — гениальный продюсер, творческая яркая личность. А когда я услышал, как играет Настя на рояле, то не мог поверить своим глазам. Это глубокая творческая личность с профессиональной музыкой. Это если оценить их профессионализм. То есть, они профессионалы самого высокого уровня», — поделился Юрий.

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Самым удачным этапом в карьере Потапа продюсер считает период его сотрудничества с бывшей супругой Ириной Горовой. Тогда они вместе развивали продюсерский центр, распределив между собой творческие и бизнес-обязанности. Он убежден, что тогда все было «четко» и на своих местах.

«То, как себя ведут артисты — совсем другая история. Одно дело быть большим музыкантом, а другое — заниматься позиционированием и стратегиями. Мне кажется, что самым удачным этапом был тот, когда была Ирина Горовая. У них с Потапом была совместная компания. Тогда Потап отвечал за творческую составляющую, а Ира — за бизнес-процессы», — подчеркнул Никитин.

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

По мнению Никитина, ключевая проблема артистов состоит не только в самих высказываниях или действиях, вызывающих возмущение, но и в том, как они реагируют на критику. Он отметил, что публичность подразумевает ответственность и предположил, что именно с этим у Потапа и Насти есть проблемы.

«Вопрос не в том, что ты там наговорил. Вопрос в том, как ты с этим работаешь, с этой негативной реакцией. И там есть немного вопросов. Я знаю этих людей, и они хороши с точки зрения моего понимания. Следует учитывать контекст рынка. Артист — большая ответственность», — подытожил продюсер.

Напомним, недавно Потап и Настя Каменских внезапно обратились за помощью к украинскому продюсеру. Однако Вадим Лисица выдвинул им ультиматум.

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