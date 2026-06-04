Никитин раскрыл, кому принадлежат права на песни Сердючки и вернется ли она на "Евровидение" как участница

Юрий Никитин и Андрей Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

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Украинский продюсер Юрий Никитин раскрыл, кому принадлежат права на песни артистки Верки Сердючки, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, и вернется ли она на «Евровидение» как участница.

Знаменитости уже много лет дружат, а также сотрудничают. Юрий Никитин в интервью Славе Демину говорит, что выполняет функции бизнес-менеджера Андрея Данилко, то есть организует все процессы вокруг артиста. Однако непосредственно к творчеству Никитин не причастен. Кстати, продюсер также раскрыл, что права на песни Верки Сердючки принадлежат лейблу Mamamusic.

«Я бизнес-менеджер, я не очень интегрирован в творчество, и Данилко — это человек, который не нуждается в этом. Менеджер артиста — это фигура, которая организует все процессы вокруг артиста, это продюсер кино. Компания Mamamusic имеет все права на песни Верки Сердючки», — говорит продюсер.

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Верка Сердючка

Также Юрий Никитин высказался о возвращении Верки Сердючки на «Евровидение» как участницы. Артистка в 2007 году участвовала в конкурсе, заняла второе место и очень сильно полюбилась еврофанатам. Юрий Никитин говорит, что это только от Андрея Данилко зависит, будет ли выступать Верка Сердючка снова на «Евровидении». Сам продюсер считает, что артистка могла бы принять участие в конкурсе, но только в том случае, если сможет показать себя под другим углом.

«Гипотетически может всегда, в любой момент. Будет ли участвовать — я не знаю. Здесь моя продюсерская компетентность не может помочь. В работе Андрея Данилко происходит все то, как он чувствует, что должно происходить. Я, наверное, мог бы видеть в этом смысл, но в каком-то очень необычном качестве. Возможно, с какой-то композицией, которая бы могла его показать под другим углом, потому что все, что Сердючка хочет показывать в „Евровидении“, она показывает и так», — отметил продюсер.

Напомним, ранее Юрий Никитин удивил чувствами к бывшей жене, артистке Ольге Горбачевой. Продюсер также объяснил, почему до сих пор официально с ней не развелся, хотя они полтора года не живут вместе.

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