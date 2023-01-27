Никиту Добрынина в "ЖВЛ" заменил новый ведущий: кто он

27 февраля на телеканале 1+1 Украина стартует новый сезон программы о жизни известных людей ЖВЛ, которая погружает зрителей в откровенные истории и рассказывает новости о знаменитостях.

В новых сюжетах покажут героев нашего времени – юмористов, актеров, певцов, спортсменов, волонтеров, бизнесменов, политиков и других интересных гостей, во время полномасштабного вторжения активно проявивших свою гражданскую позицию.

Сегодня в студии "Сніданку з 1+1" зрителям представили обновленную пару ведущих ЖВЛ. К украинской певице и участнице "Женского квартала" Вере Кекелии в кадре присоединится новый соведущий. Им стал шоумен Тимур Мирошниченко. До этого программу вел Никита Добрынин.

Вера Кекелия и Тимур Мирошниченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"За прошлый год жизнь каждого украинца кардинально изменилась. Все мы поняли, что так, как было до 24 февраля, уже не будет никогда. Маски сорваны, и мы увидели настоящих героев нового времени, которые будут дальше развивать нашу страну и двигать ее к победе. Я рад рассказать о них зрителям и вдохновить их на новые свершения. Также счастлив работать в кадре вместе с волшебной Верой, давно завоевавшей любовь зрителей ЖВЛ", — прокомментировал Мирошниченко.

Герои программы расскажут о последних событиях и изменениях личной жизни, откровенно поделятся своим опытом преодоления препятствий и тем, как на их судьбы повлияла полномасштабная война.

"Когда я узнала, что Тимур станет моим соведущим, я очень обрадовалась, ведь я знакома с ним с 2011 года и всегда смотрела на него, как на профессионала своего дела. Сейчас ЖВЛ очень изменилось, так же как изменилось время. Появились новые лица, герои и имена. Понятие "звезда" — приобрело новое значение и это прекрасно, ведь каждый человек может стать знаменитостью", — говорит ведущая проекта Вера Кекелия.

Вера Кекелия и Тимур Мирошниченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Смотрите ЖВЛ уже с 27 февраля на телеканале 1+1 Украина.

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