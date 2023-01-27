Никиту Добрынина в "ЖВЛ" заменил новый ведущий: кто он

У Веры Кекелии будет новый соведущий.
27 февраля на телеканале 1+1 Украина стартует новый сезон программы о жизни известных людей ЖВЛ, которая погружает зрителей в откровенные истории и рассказывает новости о знаменитостях.
В новых сюжетах покажут героев нашего времени – юмористов, актеров, певцов, спортсменов, волонтеров, бизнесменов, политиков и других интересных гостей, во время полномасштабного вторжения активно проявивших свою гражданскую позицию.
Сегодня в студии "Сніданку з 1+1" зрителям представили обновленную пару ведущих ЖВЛ. К украинской певице и участнице "Женского квартала" Вере Кекелии в кадре присоединится новый соведущий. Им стал шоумен Тимур Мирошниченко. До этого программу вел Никита Добрынин.
"За прошлый год жизнь каждого украинца кардинально изменилась. Все мы поняли, что так, как было до 24 февраля, уже не будет никогда. Маски сорваны, и мы увидели настоящих героев нового времени, которые будут дальше развивать нашу страну и двигать ее к победе. Я рад рассказать о них зрителям и вдохновить их на новые свершения. Также счастлив работать в кадре вместе с волшебной Верой, давно завоевавшей любовь зрителей ЖВЛ", — прокомментировал Мирошниченко.
Герои программы расскажут о последних событиях и изменениях личной жизни, откровенно поделятся своим опытом преодоления препятствий и тем, как на их судьбы повлияла полномасштабная война.
"Когда я узнала, что Тимур станет моим соведущим, я очень обрадовалась, ведь я знакома с ним с 2011 года и всегда смотрела на него, как на профессионала своего дела. Сейчас ЖВЛ очень изменилось, так же как изменилось время. Появились новые лица, герои и имена. Понятие "звезда" — приобрело новое значение и это прекрасно, ведь каждый человек может стать знаменитостью", — говорит ведущая проекта Вера Кекелия.
Смотрите ЖВЛ уже с 27 февраля на телеканале 1+1 Украина.
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