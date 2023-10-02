В Сети говорят, что у шоумена романтические отношения с бывшей избранницей Богдана Буше.

Украинского телеведущего Никиту Добрынина заподозрили в романе с известной украинской блогершей, которая в свое время встречалась с блогером Богданом Буше.

В частности, шоумену в Сети приписывают романтические отношения с Чарой Хорив. Такие сплетни появились после торжественной церемонии вручения музыкальной премии Muzvar Awards 2023, которая прошла 26 сентября в Киеве в "Октябрьском дворце".

Чара Хорив / Фото: instagram.com/charakhoriv

К слову, пользователи Сети начали сплетничать о возможном романе ведущего и блогерши после того, как увидели, что они были на мероприятии. Никита и Чара вдвоем позировали перед объективом фотокамеры. Юзеры предположили, что на Muzvar Awards 2023 ведущий и блогер прибыли вместе.

Никита Добрынин и Чара Хорив / Фото: muzvar.com.ua

Впрочем, действительно ли между парой есть романтические отношения – неизвестно. Ни Никита, ни Чара не делятся подробностями личной жизни.

Отметим, Чара Хорив – известная украинская блогерша и модель. Она больше года была в отношениях с известным блогером Богданом Буше. В начале 2022 года влюбленные разошлись. Что касается Никиты Добрынина, то в июне он официально развелся с блогершей Дашей Квитковой, с которой прожил в браке почти три года. Экс-супруги вместе воспитывает 2-летнего сына Льва.

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