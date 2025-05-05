Никитюк испугала состоянием своего домашнего любимца и назвала его диагноз: "Отказывали ноги"

Леся Никитюк с домашним любимцем / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк испугала неутешительными новостями о здоровье своего домашнего питомца Рафика.

Утром звезда вышла на связь к фанатам и поделилась, что собачке стало плохо. В частности, она заметила, как он не мог передвигаться из-за отказа нижних конечностей. Она сразу повезла Рафика в ветклинику. Специалисты направили животное на ряд обследований, после чего обнаружили у четырехлапого гастрит.

Кроме того, ведущая назвала цену, во сколько ей обошлись анализы и остальные манипуляции – 5 тыс. грн. И с легкой иронией добавила, что очень довольна иметь такую замечательную собачку. Однако, к счастью, в результате Рафику стало лучше.

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Леся Никитюк с домашним любимцем / © instagram.com/lesia_nikituk

"Утро началось с того, что у пса начали отказывать ноги… Погнала в больницу, сделала все: рентген, УЗИ, анализ крови. Оказалось – гастрит. Напердел мне на 5 тысяч. Счастлива, что у меня есть ты, мой любимый пес Рафик", - с юмором подписала кадр Никитюк.

Напомним, недавно Лесю Никитюк застали с округлым животиком. Звезда резко ответила пользователю, который опубликовал с ней такое видео.