Никитюк ответила известной актрисе, которая критиковала ее игру в фильме: "Чтобы ты больше не ляпала"

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк с юмором отреагировала на замечание актрисы Дарьи Петрожицкой, которая ранее раскритиковала ее актерскую игру и заявила, что в фильмах должны сниматься только профессиональные актеры.

Встреча двух звезд состоялась на съемочной площадке одного из развлекательного шоу, а именно "Хто зверху?", где обе участвовали в новом выпуске. Никитюк решила не оставлять громкие высказывания без ответа и сделала это в свойственной ей шутливой манере.

"Возле меня стоит она — которая недавно сказала, что якобы в украинских фильмах должны играть только актрисы с дипломами", — объявила ведущая, представляя Петрожицкую.

Леся не ограничилась словами и сделала достаточно решительный шаг. Звезда принесла в студию свой диплом воспитательницы, чтобы, как сама сказала, "перевоспитать" актрису.

"Я тебя позвала сегодня в эту студию, чтобы перевоспитать, чтобы ты больше такое не ляпала. Хотя у нас свободная страна, и каждый имеет право говорить то, что хочет. Но не обо мне", — добавила смеясь Никитюк.

Ведущая подчеркнула, что не обижается на коллегу, но не смогла удержаться от иронии. Дарья Петрожицкая тоже не осталась в стороне и ответила Лесе, что если бы не телеведущая, она бы не стала такой популярной.

Леся Никитюк и Дарья Петрожицкая

К слову, Дарья Петрожицкая ранее в интервью высказала мнение, что в украинском кино все чаще снимают непрофессиональных актеров, тогда как дипломированные специалисты остаются без ролей. В качестве примера она привела один из фильмов, в котором Никитюк сыграла главную роль.

Несмотря на прежнее напряжение, встреча звезд в студии прошла весело и без конфликтов. Обе артистки шутили, обменивались комплиментами и доказали, что могут относиться к критике с чувством юмора.

"Не каждый профессиональный актер говорит так, как Леся", — призналась в конце эфира Петрожицкая, отметив дикцию и естественность ведущей.

Напомним, недавно Леся Никитюк в свой день рождения сделала поклонникам особый подарок — впервые показала лицо своего сына. В день, когда артистке исполнилось 38 лет, ведущая поделилась нежными фотографиями с 4-месячным малышом, растрогав Сеть до слез.