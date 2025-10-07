Никитюк пошутила над Дорофеевой прямо во время шоу: реакция Владимира Дантеса

Леся Никитюк, Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Украинская телеведущая Леся Никитюк попала в смешную ситуацию с певцом Владимиром Дантесом.

Во время одного из конкурсов развлекательного украинского шоу, а именно "Хто зверху", ведущая не удержалась от шутки, которая коснулась личной истории ее коллеги. По правилам игры участникам нужно было отгадать песню, зная лишь одно слово из нее и количество слов в строке. Команде Никитюк выпал хит Нади Дорофеевой. Леся мгновенно узнала композицию, однако решила пошутить, ведь рядом был сам Дантес — бывший муж певицы.

"Как ее зовут, я забыла! Неважно! Нам надо знать только песню!", — заметила звезда.

Ее остроумная шутка вызвала смех в студии, а сам Владимир не смог скрыть реакции — артист смутился, улыбнулся и на мгновение отвернулся от камеры. Чтобы разрядить ситуацию, телеведущая обратилась к нему со словами: "Вова, я с тобой! Мы напарники!".

Владимир Дантес и Леся Никитюк

Отметим, Владимир Дантес и Надя Дорофеева были женаты более семи лет. В 2022 году пара официально развелась. Впоследствии стало известно, что Дорофеева встречается с ресторатором Мишей Кацуриным, а сам Владимир — с его бывшей женой Дашей Кацуриной.

Напомним, недавно Владимир Дантес во время интервью случайно намекнул, что Леся Никитюк может быть замужем. Артист поделился неожиданными подробностями из личной жизни телеведущей.