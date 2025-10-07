ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2232
Время на прочтение
1 мин

Никитюк пошутила над Дорофеевой прямо во время шоу: реакция Владимира Дантеса

Телеведущая не удержалась от курьеза, когда прозвучала песня экс-супруги артиста.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Леся Никитюк, Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Леся Никитюк, Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Украинская телеведущая Леся Никитюк попала в смешную ситуацию с певцом Владимиром Дантесом.

Во время одного из конкурсов развлекательного украинского шоу, а именно "Хто зверху", ведущая не удержалась от шутки, которая коснулась личной истории ее коллеги. По правилам игры участникам нужно было отгадать песню, зная лишь одно слово из нее и количество слов в строке. Команде Никитюк выпал хит Нади Дорофеевой. Леся мгновенно узнала композицию, однако решила пошутить, ведь рядом был сам Дантес — бывший муж певицы.

"Как ее зовут, я забыла! Неважно! Нам надо знать только песню!", — заметила звезда.

Ее остроумная шутка вызвала смех в студии, а сам Владимир не смог скрыть реакции — артист смутился, улыбнулся и на мгновение отвернулся от камеры. Чтобы разрядить ситуацию, телеведущая обратилась к нему со словами: "Вова, я с тобой! Мы напарники!".

Владимир Дантес и Леся Никитюк

Владимир Дантес и Леся Никитюк

Отметим, Владимир Дантес и Надя Дорофеева были женаты более семи лет. В 2022 году пара официально развелась. Впоследствии стало известно, что Дорофеева встречается с ресторатором Мишей Кацуриным, а сам Владимир — с его бывшей женой Дашей Кацуриной.

Напомним, недавно Владимир Дантес во время интервью случайно намекнул, что Леся Никитюк может быть замужем. Артист поделился неожиданными подробностями из личной жизни телеведущей.

Дата публикации
Количество просмотров
2232
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie