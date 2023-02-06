Никитюк растрогала историей, как у ее подруги погиб жених на войне: "22-го января он сделал предложение"

Ведущая выразила соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского вторжения.

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала грустную историю о своей подруге.

В частности, у знакомой Леси возлюбленный защищал страну от российских оккупантов. У них были серьезные отношения, поэтому мужчина 22 января сделал предложение подруге Никитюк. Но, к сожалению, жизнь защитника 24 января трагически оборвалась.

"История так себе… Подруге 22 января он сделал предложение… 24 января он погиб на войне. А они хотели… Жить нормально вместе хотели, хотели любить… Они так хотели", — поделилась Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая приехала в Житомир, где проведут защитника в последний путь.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Мы приехали в Житомир, сюда привезли тело нашего Героя… Тело возлюбленного моей подруги. Она так счастлива была последние четыре месяца… А сейчас сама на себя не похожа, не ест, не пьет… Только слезы и дым от сигарет", — рассказала ведущая.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк выразила соболезнования всем, кто потерял родных и близких на этой войне, которую враждебно развязала Россия.

"Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял своих мужчин, любимых, друзей, родителей и братьев на этой проклятой войне, которую мы обязательно выиграем! Герои не умирают! Светлая память Руслану", — добавила Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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