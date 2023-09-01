Никитюк в форме, а Денисенко за партой: украинские звезды в День знаний показали, как выглядели в школе

Сегодня, 1 сентября, в украинских школах традиционно начинается новый учебный год. Несмотря на полномасштабную войну, тысячи украинских детей снова пришли на праздничные линейки по случаю Дня знаний и вернулись за парты.

Звезды украинского шоу-бизнеса также приобщились к поздравлениям и пожелали школьникам успехов в учебе, а некоторые из знаменитостей даже показали, как выглядел в юношеские годы.

Леся Никитюк

Телеведущая поделилась черно-белой архивной фотографией, на которой показала маленькую себя на торжественной линейке по случаю Первого звонка. Будущая звезда позировала в школьной форме с цветами в руках и огромным бантом на голове.

"Дорогие детки, я поздравляю вас с 1 сентября! Желаю хорошей учебы без тревог! А это вам фото, как доказательство того, что Лесичка тоже ходила в школу, правда только в 1й класс, но это такое. Всем родителям поздравления", — весело подписала фото Никитюк.

Леся Никитюк

Наталка Денисенко

Детским фото за школьной партой поделилась и актриса Наталка Денисенко. Поклонники едва узнали в девочке с "Букварем" на фото будущую звезду украинского кино.

"С 1 сентября всех школьников! Очень люблю это фото", – написала Денисенко.

Наталья Денисенко

Владимир Дантес

Певец развеселил фанатов кадром со "сладкого стола" в школе. Владимир показал, как в детстве весело проводил время со своими одноклассниками по праздникам.

"С первым сентября! Выпьем", — пошутил Дантес.

Владимир Дантес

Злата Огневич

А вот Злата Огневич с нетерпением ждала сентября ради того, чтобы пойти в музыкальную школу. Как признается певица, ходить на занятия по музыке она любила больше, чем обычные школьные уроки. На архивных фото Злата показала свою первую учительницу из класса фортепиано и подружек детства.

Злата Огневич

"Я больше любила ходить в музыкальную школу, там было как-то свободнее дышать, мыслить Хотя, и в обычной были учителя, которых я очень любила. Только со временем осознала- какая это сложная профессия! На фото- моя первая учительница фортепиано Лина Филиппова. Главная школа - жизнь и я постоянно учусь! Иногда заваливаю экзамены, не готовлю домашку, прогуливаю занятия, но в целом- все нравится", - поделилась артистка.

Злата Огневич

Слава Демин

Телеведущий Слава Демин также удивил поклонников своим фото из Первого звонка. В детстве знаменитость обладала белокурой копной волос и носила большие очки.

В публикации Слава пошутил, что уже со второго класса начал безобразничать и прогуливать уроки, и даже прибегал к уловкам, чтобы скрыть это.

"1 сентября 1991 года. Первый класс школы №56 г. Львова. А уже со второго класса я начал прогуливать. А чтобы мама с бабушкой этого не знали, я отключал домашний телефон. Хорошо, что тогда не было школьных групп в Вайбере", – рассказал Демин.

Слава Демин

Ольга Сумская

В День знаний Ольга Сумская также вспомнила, как впервые шла в школу. Свой учебный путь актриса начала в Запорожье, а затем училась в Полтаве.

Ольга Сумская с мамой

"С 1 сентября! С днем знаний! Вспоминаю с теплотой школу номер 1 в Запорожье, 4 школу в Полтаве… Все такое родное, близкое и далекое одновременно…", — написала актриса.

Ольга Сумская

Сергей Бабкин

Музыкант рассмешил своим школьным фото в красных шортах и портфеле. Бабкин признался, что мечтает, чтобы все украинские дети могли спокойно учиться в школах без войны.

"С Днем знаний всех учеников! Я очень хочу, чтобы наши дети, встречали 1 сентября в своих школах со своими друзьями, в своих родных городах. Мы, взрослые, должны сделать для этого все возможное и даже невозможное. Дорогие взрослые и маленькие ученики, будьте свободны и смелы, не бойтесь трудностей и ошибок. С праздником! Слава Украине", — написал Бабкин.

Сергей Бабкин

Читайте также: