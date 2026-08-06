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Никитюк выехала с сыном в горы и нарвалась на критику из-за экстремальных развлечений: звезда ответила
Звезду посрамили из-за отдыха в Карпатах, но она не растерялась.
Украинская ведущая Леся Никитюк после недавних заявлений об отдыхе в Карпатах с сыном попала в скандал.
Все началось со сторис звезды в Instagram. Она поделилась кадрами своей поездки в лесу на квадроциклах и то, как она наслаждается горными видами. Леся призналась, что сначала испытывала страх такой езды, но потом пришел полный восторг от полученного опыта.
Но ее поклонники сразу дали понять, что такой отдых вредит природе. В свою очередь Никитюк не стала удалять сторис и вышла на диалог. Она дала понять, что готова признать ошибку, и таким образом это станет уроком для других.
«И здесь мне написало много неравнодушных и умных людей, которые заботятся о репутации Ивановны, а самое главное — знают проблему джипинга в горах! Я тоже так думала, но давайте разберемся, я же не говно собачье, чтобы прятаться и удалять сторис. Если на моем примере для многих людей станет понятно, что можно, а что нет, я буду только рада. Хейта я не боюсь. Если допустила ошибку, я ее признаю!» — написала знаменитость.
В итоге во время дискуссии разделились на два лагеря. Одни убеждали ведущую, что джипинг совсем нецелесообразен в горных местностях из-за вреда породе гор и растениям. А другие отметили, что ее поездка не имела строгих запретов, поскольку такие правила действуют только на территориях природно-заповедного фонда.
Тем не менее, Всемирный фонд природы WWF-Украина расставил все точки над «i». В личных сообщениях Леси специалисты подтвердили, что действительно запрет джиппинга распространяется только на определенные территории, но все же в реальности вредит любой горной местности без исключений.
В посте, которым поделилась знаменитость, фонд объясняет, что каждый проезд внедорожниками, квадроциклами и баги влечет за собой необратимые изменения в горных ландшафтах.
«Часть дорог в Карпатах действительно возникла из-за практической необходимости — для доступа к горной долине, выпаса скота или работы лесоводов. Однако большинство горных дорог не оборудованы для интенсивного движения внедорожников, особенно в высокогорье. Каждый последующий проезд разрушает растительный покров, ускоряет эрозию, беспокоит диких животных и постепенно уничтожает уникальные высокогорные экосистемы, которые восстанавливаются десятилетиями или не могут восстановиться вообще», — говорится в посте.
Однако стоит также отметить, что пока в Украине нет отдельного закона, регулирующего джипинг. В то же время, законодательство устанавливает ограничения для движения транспорта на территориях природно-заповедного фонда, где такие поездки запрещены.