Никитюк выехала с сыном в горы и нарвалась на критику из-за экстремальных развлечений: звезда ответила

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Украинская ведущая Леся Никитюк после недавних заявлений об отдыхе в Карпатах с сыном попала в скандал.

Все началось со сторис звезды в Instagram. Она поделилась кадрами своей поездки в лесу на квадроциклах и то, как она наслаждается горными видами. Леся призналась, что сначала испытывала страх такой езды, но потом пришел полный восторг от полученного опыта.

Реклама

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Но ее поклонники сразу дали понять, что такой отдых вредит природе. В свою очередь Никитюк не стала удалять сторис и вышла на диалог. Она дала понять, что готова признать ошибку, и таким образом это станет уроком для других.

Реклама

«И здесь мне написало много неравнодушных и умных людей, которые заботятся о репутации Ивановны, а самое главное — знают проблему джипинга в горах! Я тоже так думала, но давайте разберемся, я же не говно собачье, чтобы прятаться и удалять сторис. Если на моем примере для многих людей станет понятно, что можно, а что нет, я буду только рада. Хейта я не боюсь. Если допустила ошибку, я ее признаю!» — написала знаменитость.

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

В итоге во время дискуссии разделились на два лагеря. Одни убеждали ведущую, что джипинг совсем нецелесообразен в горных местностях из-за вреда породе гор и растениям. А другие отметили, что ее поездка не имела строгих запретов, поскольку такие правила действуют только на территориях природно-заповедного фонда.

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Тем не менее, Всемирный фонд природы WWF-Украина расставил все точки над «i». В личных сообщениях Леси специалисты подтвердили, что действительно запрет джиппинга распространяется только на определенные территории, но все же в реальности вредит любой горной местности без исключений.

В посте, которым поделилась знаменитость, фонд объясняет, что каждый проезд внедорожниками, квадроциклами и баги влечет за собой необратимые изменения в горных ландшафтах.

Реклама

«Часть дорог в Карпатах действительно возникла из-за практической необходимости — для доступа к горной долине, выпаса скота или работы лесоводов. Однако большинство горных дорог не оборудованы для интенсивного движения внедорожников, особенно в высокогорье. Каждый последующий проезд разрушает растительный покров, ускоряет эрозию, беспокоит диких животных и постепенно уничтожает уникальные высокогорные экосистемы, которые восстанавливаются десятилетиями или не могут восстановиться вообще», — говорится в посте.

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Однако стоит также отметить, что пока в Украине нет отдельного закона, регулирующего джипинг. В то же время, законодательство устанавливает ограничения для движения транспорта на территориях природно-заповедного фонда, где такие поездки запрещены.

Новости партнеров