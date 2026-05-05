Николь Кидман и Бейонсе нарушили серьезное правило Met Gala 2026 ради детей

Бейонсе с дочерью / © Associated Press

Голливудские звезды Николь Кидман и Бейонсе на Met Gala 2026 нарушили правило запрета входа несовершеннолетним, приведя на бал своих дочерей и вызвав новую волну обсуждений в мире моды.

Событие, которое традиционно диктует не только тренды, но и интересные правила поведения, на этот раз получило неожиданный поворот. Несмотря на четкое возрастное ограничение, две звезды вечера решили действовать по-своему. Их выход сразу стал одной из самых обсуждаемых тем. Публика разделилась: одни поддержали звезд, другие напомнили о регламенте. Именно этот контраст и добавил интриги вечеру. И, похоже, это было только началом, сообщают E! News.

Николь Кидман сделала ставку на драму и блеск — ее обтягивающий силуэт, усыпанный пайетками, дополняли динамичные детали в виде бахромы. Образ выглядел продуманным до мельчайших нюансов и не оставлял шансов остаться незамеченной. Ее 17-летняя дочь, напротив, выбрала более нежную эстетику. Розовое платье с объемными цветами создавало ощущение легкости и юности. Контраст между ними выглядел символично — как диалог поколений на одной красной дорожке. И именно этот дуэт стал одним из самых обсуждаемых.

Николь Кидман с дочерью / © Associated Press

Бейонсе воплотила дресс-код вечера в своем образе максимально буквально. Певица появилась в полупрозрачном платье с декором, напоминающим анатомический рисунок, подчеркивая главную идею бала — тело как центр творчества. Наряд дополнили эффектная накидка с перьями и роскошные бриллианты. Ее дочь Блю Айви выбрала другой подход — сдержанное белое платье без бретелек с пышной юбкой. При этом современного звучания образу добавили объемная куртка и солнцезащитные очки. Такой баланс классики и трендов выглядел особенно свежо.

