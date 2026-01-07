Николь Кидман и Кит Урбан официально развелись и отказались от алиментов на детей

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Голливудская звезда Николь Кидман и певец Кит Урбан окончательно оформили развод после трех месяцев судебных процедур.

Оба 58-летние артисты пришли к мирному соглашению, по которому они отказались от любых алиментов и разделили ответственность за расходы поровну. По словам издания People, план воспитания их двух дочерей, 15-летней Фейт и 17-летней Сандей, предусматривает, что оба родителя «будут вести себя друг с другом и с каждым ребенком так, чтобы обеспечить любящие, стабильные, последовательные и заботливые отношения, несмотря на развод».

«Они не будут плохо высказываться друг о друге или о членах семьи другого родителя. Они будут поощрять каждого ребенка продолжать любить каждого из родителей и чувствовать себя комфортно с обоими», — отмечается в соглашении.

Николь Кидман с дочерьми / © Associated Press

Основным местом жительства Фейт и Сандей будет дом Кидман, где она будет находиться с дочерьми 306 дней в году. Урбану выделено 59 дней в году, а дочерям разрешено проводить с ним каждые два выходных с субботы по воскресенье.

«Оба родителя несут общую ответственность за важные решения, касающиеся жизни их дочерей», — говорится в документах.

К слову, отношения Николь Кидман и Кита Урбана потерпели трещину еще в прошлом году. В результате после 19 лет брака они приняли решение развестись и при этом воспитывать двух дочерей, которые родились с помощью суррогатного материнства.

