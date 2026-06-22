Николь Кидман неожиданно обратилась к экс-мужу Урбану, которого подозревают в романе с любовницей

Кот Урбан и Николь Кидман / © Associated Press

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Голливудская актриса Николь Кидман после развода публично обратилась к бывшему мужу, кантри-музыканту Киту Урбану.

Знаменитость не смогла пройти мимо важного праздника. 21 июня этого года праздновали международный День отца. Николь Кидман поздравила бывшего избранника. В частности, в Instagram-stories она опубликовала фотографию, на которой изображен Кит Урбан вместе с их двумя дочерьми. Актриса лаконично поздравила с особенным для отцов днем.

«С Днем отца всех пап», — лаконично отметила артистка.

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Николь Кидман поздравила с Днем отца / © instagram.com/nicolekidman

Кстати, Николь Кидман также показала и архивное фото со своего детства, где она еще совсем маленькой позирует на руках в отца. Родного человека артистки, к сожалению, не стало в 2014 году.

Отметим, осенью 2025 года Николь Кидман объявила о разводе с Китом Урбаном, с которым почти 20 лет прожила в браке и воспитывает двух дочерей. Причина разрыва остается неизвестной. Однако в западных СМИ отмечают, что пара развелась якобы из-за того, что музыкант закрутил роман на стороне и даже поселился с молодой любовницей.

Напомним, недавно украинский актер Андрей Фединчик воссоединился с экс-женой Наталкой Денисенко ради 8-летнего сына. Бывшие супруги побывали на последнем звонке Андрюши.

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