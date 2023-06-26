Николь Кидман очаровала нежной фотографией с мужем: "Моя любовь"

Голливудская актриса Николь Кидман очаровала поклонников личным фото со своим мужем, австралийским певцом Китом Урбаном.

Романтичной фотографией знаменитость поделилась в Instagram по случаю особой для супругов даты. 25 июня Николь и Кот отпраздновали 17-ю годовщину брака — так называемую "розовую" свадьбу. На черно-белом фото Урбан нежно держал Кидман за талию, а она ласково коснулась его лица.

"С годовщиной, моя любовь", — подписала фото Николь.

Николь Кидман и Кот Урбан / Фото: instagram.com/nicolekidman

В комментариях многочисленные поклонники супругов присоединились к поздравлениям и пожелали паре дальнейшей счастливой жизни вместе: "С годовщиной вас", "Молюсь, чтобы у вас было еще много счастливых лет вместе", "Приветствую мою любимую пару", "Очень рад за вас обоих" .

Напомним, что Николь Кидман и Кит Урбан начали отношения в январе 2005 года, а через полтора года сыграли свадьбу в Сиднее. У звездных супругов две дочери — Сандей Роуз и Фейт Маргарет, которую родила суррогатная мать. Также Николь имеет двоих названных детей от первого брака с актером Томом Крузом — дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони.

Читайте также: