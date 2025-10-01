Николь Кидман подтвердила развод: что стало причиной и как экс-супруги поделили имущество

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Голливудская актриса Николь Кидман таки официально разводится с мужем, кантри-певцом Китом Урбаном, с которым прожила в браке 19 лет.

Издание Just Jared получило доступ к соответствующим документам. Артистка 30 сентября подала документы на расторжение брака. До этого бывшие супруги уладили все вопросы, касающиеся разрыва.

Николь Кидман и Кит Урбан не стали делить совместное имущество. Они решили, что каждому останется то, кто является непосредственным владельцем. Годовой доход и Кит Урбан, и Николь Кидман указали 100 тысяч долларов.

Также они уладили все вопросы, что касаются опеки над их общими дочерьми - 17-летней Сандей и 14-летней Фейт. Основной опекуншей остается актриса. Она будет проводить с детьми 306 дней в году, а музыкант - 59. Важные решения относительно будущего девушек бывшие супруги будут принимать вместе, от алиментов они отказались.

Также Николь Кидман указала причину развода - "непримиримые разногласия". Однако в издания TMZ есть другая информация от инсайдеров. Поговаривают, что у музыканта появилась любовница.

Отметим, Николь Кидман и Кит Урбан прожили в браке 19 лет. За это время у них родилось двое дочерей - Сандей и Фейт, которая появилась на свет с помощью суррогатного материнства.

Напомним, недавно стало известно, что манекенщик Юрий Савранский разводится с женой, которая родила ему двоих детей. Поговаривают, что у него роман с актрисой Наталкой Денисенко.