Николь Кидман показала дочь-красавицу в детстве и нежно поздравила ее с 18-летием

Николь Кидман / © Associated Press

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Голливудская актриса Николь Кидман 7 июля отметила день рождения их с бывшим мужем, музыкантом Китом Урбаном, дочери.

Именины были у Сандей Роуз. Девушке уже исполнилось 18 лет. В праздничный день на Николь Кидман навеяли воспоминания, в частности, актриса пересмотрела архивные фотографии, которыми поделилась в Instagram.

Снимки были сделаны, когда дочь-красавица бывших супругов была еще совсем маленькой. На одном из фото Николь Кидман держала Сандей на руках. Девочка была одета в белое платье, ее прическа состояла из маленького хвостика. А вот звезда Голливуда позировала в лиловом наряде.

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Николь Кидман с дочерью Сандей / © instagram.com/nicolekidman

На другом кадре Сандей уже позировала без звездной матери. Девочка была одета в светлый наряд, а ее образ дополняли крылья. Николь Кидман нежно поздравила дочь с 18-летием и отметила, что семья ее безгранично любит.

«С 18-летием, мой ангел! Тебя любят безгранично», — обратилась к дочери актриса.

Дочь Николь Кидман Сандей / © instagram.com/nicolekidman

Отметим, Николь Кидман воспитывает двух дочерей, которые родились в браке с музыкантом Китом Урбаном. 7 июля 2008 года на свет появилась Сандей, а 28 декабря 2010-го — Фейт.

Напомним, Николь Кидман в прошлом году развелась с Китом Урбаном. Недавно актриса неожиданно обратилась к экс-мужу.

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