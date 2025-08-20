Николь Кидман показалась сразу с двумя своими дочерьми и похвасталась их летним отдыхом

Николь Кидман / © Associated Press

Голливудская актриса Николь Кидман впервые за долгое время показала обеих своих дочерей от кантри-певца Кита Урбана.

Знаменитость не из тех, кто часто делится семейным контентом. Однако на этот раз звезда Голливуда сделала исключение. В частности, Николь Кидман показала, как прошел их летний отдых. Актриса встретилась с родными, плавала в море, наблюдала за невероятными закатами и даже сходила на концерт к американской певице Билли Айлиш.

В подборке летних фотографий засветились и дочери актрисы. Николь Кидман позировала на фоне невероятного пейзажа с 17-летней Сандей. На фото они обнимались и мило улыбались.

Николь Кидман с дочерью Сандей / © instagram.com/nicolekidman

Также артистка засветилась и с 14-летней Фейт. Николь Кидман мило целовала дочь в щечку, пока та обнимала маму.

Николь Кидман с дочерью Фейт / © instagram.com/nicolekidman

Отметим, Николь Кидман и Кит Урбан воспитывают двух дочерей. В 2008 году актриса родила Сандей, а в 2010-м на свет появилась Фейт с помощью суррогатного материнства.

