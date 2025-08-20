- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 299
- Время на прочтение
- 1 мин
Николь Кидман показалась сразу с двумя своими дочерьми и похвасталась их летним отдыхом
Актриса крайне редко делится семейными фотографиями, однако на этот раз она сделала исключение.
Голливудская актриса Николь Кидман впервые за долгое время показала обеих своих дочерей от кантри-певца Кита Урбана.
Знаменитость не из тех, кто часто делится семейным контентом. Однако на этот раз звезда Голливуда сделала исключение. В частности, Николь Кидман показала, как прошел их летний отдых. Актриса встретилась с родными, плавала в море, наблюдала за невероятными закатами и даже сходила на концерт к американской певице Билли Айлиш.
В подборке летних фотографий засветились и дочери актрисы. Николь Кидман позировала на фоне невероятного пейзажа с 17-летней Сандей. На фото они обнимались и мило улыбались.
Также артистка засветилась и с 14-летней Фейт. Николь Кидман мило целовала дочь в щечку, пока та обнимала маму.
Отметим, Николь Кидман и Кит Урбан воспитывают двух дочерей. В 2008 году актриса родила Сандей, а в 2010-м на свет появилась Фейт с помощью суррогатного материнства.
Напомним, недавно украинский дизайнер Андре Тан впервые за долгое время показал свою дочь. Знаменитость нежно поздравил Софию с важным праздником.