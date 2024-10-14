Николь Кидман поскандалила с Сальмой Хайек и резко оттолкнула ее на публике

Голливудская актриса Николь Кидман публично поссорилась со своей коллегой Сальмой Хайек.

Черная кошка между звездами Голливуда пробежала на светском закате. В частности, они посетили модный показ Balenciaga, который состоялся в раках Недели моды в Париже, Франция. Впрочем, между ними царила неприятельская атмосфера, что попало на видео.

Неприятный инцидент между Хайек и Кидман произошел, когда они вместе позировали для папарацци. На видео, что завирусилось в Сети, заметно, как Сальма кладет руку на плечо Николь и, вероятно, просит ее попозировать вместе. Впрочем, актриса не оценила такой жест коллеги. Кидман резко оттолкнула руку и что-то ей сказала. Что именно – слышно не было, впрочем пользователи предполагают, что это было: "Не трогай меня!".

Николь Кидман поссорилась с Сальмой Хайек на светском мероприятии

Что именно вызвало такую реакцию у Николь Кидман – неизвестно. Кстати, там также присутствовала певица Кэти Перри, с которой актриса мило поздоровалась. Тем временем Сальма Хайек выглядела довольно смущенной. После инцидента Николь Кидман еще развернулась к Хайек, резко ей что-то сказала и ушла.

Почему между актрисами возник конфликт – сложно сказать. Раньше у них не было недоразумений, по крайней мере, публично об этом известно не было.

Напомним, недавно в семье Николь Кидман произошло горе. Умер близкий и родной человек актрисы.

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