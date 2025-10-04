Николь Кидман развелась: в СМИ шокировали, какую сумму звезда может отдать эксу после 19 лет брака

Николь Кидман, Кит Урбан / © Associated Press

Голливудская актриса Николь Кидман, которая недавно подала на развод с музыкантом Китом Урбаном после 19 лет брака, может потерять немалую часть доходов.

По данным Telegrafi, состояние 57-летней лауреатки "Оскара" достигает около 250 миллионов долларов. Эти деньги она заработала благодаря киноработам, телевизионным проектам, рекламным контрактам и недвижимости. Между тем Кит Урбан имеет на счетах примерно 75 миллионов — доходы от мировых туров, выступлений и собственного музыкального каталога.

Несмотря на разницу в капиталах, супруги заранее позаботились о финансовой безопасности — еще в 2006 году они подписали брачный договор. В документе даже предусмотрен особый пункт, получивший в мировых медиа название "кокаиновый". Согласно ему, если Урбан будет воздерживаться от алкоголя и наркотиков, Кидман ежегодно выплачивает ему 600 тысяч долларов в качестве "бонуса за трезвость". За 19 лет брака эта сумма может достичь более 11 миллионов долларов.

Если же причиной разрыва стала бы его зависимость — Урбан не получает ничего. Но ранее Кидман во время подтверждения развода говорила, что причина в "непримиримых разногласиях". Поэтому это и может стать основанием для того, чтобы актриса компенсировала экс-супругу все годы трезвости. К слову, до недавнего времени Кита подозревали в измене с молодой любовницей Мэгги Бау. Однако, слухи таки не подтвердились, а девушка на самом деле уже более года находится в отношениях с другим парнем.