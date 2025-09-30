Николь Кидман разводится с мужем после 19-ти лет брака - СМИ

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Реклама

Голливудская актриса Николь Кидман разводится с мужем, кантри-певцом Китом Урбаном.

Именно такую информацию сообщили несколько источников изданию TMZ. Отмечается, что пара уже не живет вместе с начала лета. Кит Урбан якобы приобрел новое жилье в Нэшвиле, где поселился отдельно от дочерей и жены.

Инсайдеры говорят, что именно музыкант стал инициатором разрыва с актрисой, с которой прожил 19 лет в браке. При этом сама Николь Кидман не хотела разводиться. Артистка якобы делала все возможное, чтобы спасти их отношения. В тяжелый период актрису поддержала ее семья, которая объединилась вместе.

Реклама

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Причины разрыва пары остаются неизвестными. Также ни актриса, ни музыкант не комментируют вероятный развод.

Отметим, Николь Кидман и Кит Урбан познакомились в 2005 году, а уже через год поженились. Пара воспитывает двух дочерей - Сандей и Фейт, которая появилась на свет с помощью суррогатного материнства.

Напомним, год назад американская певица Дженнифер Лопес официально развелась с американским актером Беном Аффлеком. Недавно артистка призналась, как на нее повлиял их разрыв.