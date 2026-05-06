Николь Кидман / © Associated Press

Реклама

Голливудская актриса Николь Кидман оказалась в эпицентре громких обсуждений.

Так, недавно звезда в подкасте Las Culturistas поделилась размышлениями о русской литературе. В частности, вспомнила период своего увлечения русскими авторами, среди которых Лев Толстой и Федор Достоевский. Правда, Николь и словом не обмолвилась о том, как сейчас россияне ежедневно совершают кровавые преступления на территории Украины.

«Я выросла, читая русскую литературу, и была буквально одержима русскими. Как я к этому пришла? Просто через один из тех списков из ста книг, которые "нужно прочитать". Начала с Достоевского и дальше перешла к Толстому — и уже не могла остановиться», — выдала артистка.

Реклама

Николь Кидман / © Associated Press

Без каких-либо ремарок актриса продолжала вдохновенно делиться воспоминаниями о приверженности к русской культуре. Более того, даже вспомнила свой визит в Санкт-Петербург в 2018 году. И в результате это еще больше подогрело вражескую пропаганду с ее нарративами о «великой культуре».

«Я даже поехала в Санкт-Петербург и видела все места, вокруг которых Толстой выстраивал "Войну и мир". Мне показывали, где был князь Андрей, и все это. И, пожалуй, именно так и сформировался мой первый художественный фундамент — русская литература. А потом я перешла к Бронте», — удивила Кидман.

Напомним, недавно Николь Кидман и Бейонсе вышли на дорожку Met Gala 2026 и нарушили серьезное правило.

Новости партнеров