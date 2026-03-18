Николь Кидман спровоцировала слухи о романе со звездным кумом и разозлила экс-супруга Урбана - СМИ

Николь Кидман / © Associated Press

Голливудской актрисе Николь Кидман приписывают новые отношения после громкого разрыва с музыкантом Китом Урбаном.

Похоже, звезда не стала долго грустить после развода и уже успела заинтриговать фанов неожиданным романом. В центре слухов оказался ее давний друг и коллега — Саймон Бейкер. Инсайдеры заговорили о возможных чувствах между актерами после их появления на премьере детективного сериала «Скарпетта», где они сыграли главные роли. Пара не скрывала теплых эмоций — они держались за руки и говорили о химии, которая «просто бурлит».

К тому же Daily Mail пишет, что эти слухи якобы стали «ночным кошмаром» для экс-супруга актрисы Кита. В частности из-за того, что она, мол, очень быстро оправилась после их прошлогоднего развода.

«Видеть Николь и Саймона, держащихся за руки, было то же самое, что видеть его лучшего друга с женой, и это сильно повлияло на него. Кит надеется, что они просто раскручивают это для заголовков в прессе. Но даже в таком случае это измена для него, потому что и Николь, и Саймон знают, как даже намек на роман ударит по нему. Он уже подозревал, что они сближаются, еще во время съемок. Это стало его худшим кошмаром», — делится источник о чувствах Урбана сейчас.

Саймон Бейкер / © Associated Press

Однако известно, что между Кидман и Бейкером — многолетняя дружба, которая, похоже, могла перерасти в нечто большее. Более того, актриса является крестной мамой сына Бейкера, 24-летнего Гарри. Сам актер развелся еще в 2020 году, поэтому сейчас также официально свободен.

Кроме того, ранее Кидман открыто признавалась в теплых чувствах к коллеге. Правда, тогда речь шла о профессиональной связи. В одном из интервью она рассказывала, что лично уговаривала Бейкера присоединиться к проекту, который она продюсирует. По словам Кидман, между ними всегда царила особая близость и доверие, что лишь подогревает предположение о новом этапе в их отношениях.

Напомним, о разрыве Кидман с кантри-музыкантом Кит Урбан стало известно осенью 2025 года. Именно актриса инициировала развод. Поговаривали, что во время процесса между бывшими супругами возникли финансовые споры, в частности относительно давних договоренностей в браке.

Уже в начале 2026 года экс-влюбленные официально завершили развод и согласовали вопрос опеки над дочерьми — Сандей Роуз и Фейт Маргарет.