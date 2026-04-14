Николь Кидман удивила выбором новой профессии: чем будет заниматься актриса

Николь Кидман / © Associated Press

Голливудская актриса Николь Кидман решила освоить новую профессию и рассекретила, чем планирует заниматься.

Знаменитость удивила, что хочет стать доулой смерти, пишет San Francisco Chronicle. В частности, это специалист, который оказывает эмоциональную, информационную и духовную поддержку неизлечимо больным людям в конце их жизни.

На решение Николь Кидман повлияла смерть ее мамы. Актриса говорит, что близкий человек умирал в одиночестве. Хотя артистка вместе с сестрой пытались заботиться о маме, однако обе были заняты карьерой и собственными семьями. Николь Кидман делится, что ей хотелось, чтобы в этот тяжелый момент рядом с ее мамой кто-то был. Поэтому, на фоне этого знаменитость решила стать доулой смерти и сейчас осваивает эту профессию.

"Когда моя мама умирала, она была одинока, и семья могла дать лишь ограниченную поддержку. У нас с сестрой так много детей, наши карьеры и работа, и одновременно желание заботиться о маме, потому что моего отца уже не было рядом. И тогда я подумала: "Хотелось бы, чтобы в мире были люди, которые могли бы быть рядом, беспристрастно просто сидеть рядом и дарить поддержку и заботу. Поэтому это часть моего развития и одна из вещей, которым я буду учиться", - делится актриса.

Отметим, мама Николь Кидман умерла 7 сентября 2024 года. Печальная новость застала актрису в Италии, куда та прибыла, чтобы принять участие в Венецианском кинофестивале. Причина смерти мамы артистки не разглашалась, но известно, что у женщины были проблемы со здоровьем, связанные с головным мозгом.

