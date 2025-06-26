ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
7829
Время на прочтение
1 мин

Николь Кидман восхитила романтикой с мужем и нежно поздравила его с 19-й годовщиной брака

Николь Кидман и Кит Урбан отпраздновали особенную дату в их семейной жизни. Супруги уже 19 лет живут в официальном браке.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Голливудская актриса Николь Кидман сообщила об особенном празднике в их с мужем, кантри-певцом Китом Урбаном, супружеской жизни.

Влюбленные 25 июня отпраздновали годовщину брака. Пара уже 19 лет находится в официальном статусе мужа и жены. Поэтому, Николь Кидман по случаю особенной даты посвятила возлюбленному пост в Instagram.

Актриса опубликовала романтическое черно-белое романтическое фото с мужем. На снимке счастливые супруги нежно обнимались и наслаждались компанией друг друга. Также Кидман ласково обратилась к мужу и поздравила его с годовщиной.

Николь Кидман и Кит Урбан / © instagram.com/nicolekidman

Николь Кидман и Кит Урбан / © instagram.com/nicolekidman

"С годовщиной, малыш", - коротко написала звезда Голливуда и добавила смайлик в виде красного сердечка.

Отметим, Николь Кидман и Кит Урбан познакомились в 2005 году, а уже через год поженились. Влюбленные воспитывают двух дочерей. В 2010 году актриса родила девочку Сандей, а в 2010-м с помощью суррогатного материнства на свет появилась Фейт.

Напомним, недавно украинская певица Тоня Матвиенко праздновала годовщину брака с музыкантом Арсеном Мирзояном. По случаю особенной даты артистка показывала, какой была их свадьба.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie