ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
186
Время на прочтение
2 мин

Николь Кидман впервые высказалась о разрыве с Китом Урбаном: "Мы остаемся семьей"

Актриса впервые рассказала правду об отношениях с экс-супругом после разрыва брака длиной в 20 лет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Голливудская актриса Николь Кидман впервые публично высказалась о разводе с кантри-музыкантом Китом Урбаном после почти двух десятилетий совместной жизни.

Несмотря на болезненный период, звезда уверяет: сейчас она пытается сосредоточиться на будущем и сохранить важное для себя — семью.

Откровенностью актриса поделилась в интервью для Variety. Во время разговора журналист вспомнил, что прошлый год для нее был непростым, и поинтересовался, как она чувствует себя после разрыва.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Кидман ответила, что постепенно возвращается к внутреннему равновесию и благодарна за людей рядом с ней.

«Да, потому что я всегда буду двигаться в лучшем направлении. Я благодарна за свою семью, за то, что она остается такой, как есть, и движется вперед. Вот и все. Обо всем остальном я не говорю из уважения. Я остаюсь на позиции „Мы — семья“, и так будет и дальше. Мои прекрасные девочки, мои любимые, которые вдруг стали женщинами».

Актриса отметила, что несмотря на развод они с Урбаном вместе воспитывают дочерей — Сандей Роуз Кидман Урбан и Фейт Маргарет Кидман Урбан — и не хотят разрушать ощущение семьи, которое между ними сохранилось.

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Кидман и Урбан поженились в июне 2006 года в Сиднее. На протяжении многих лет их союз считался одним из самых устойчивых в Голливуде. Однако осенью 2025 года появились сообщения, что супруги больше не вместе.

По данным источников, близких к паре, музыкант покинул совместный особняк в начале лета того года и переехал в новый дом в Нэшвилл. Несмотря на попытки актрисы спасти отношения, решение о расставании оказалось окончательным.

Впоследствии Кидман подала документы на развод, указав причиной «непримиримые разногласия». В начале января 2026 года их брак официально завершился.

Напомним, недавно Антонина Хижняк рассекретила, что происходит в ее личной жизни. Актриса впервые заговорила о новом возлюбленном.

Дата публикации
Количество просмотров
186
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie