Николь Кидман впервые высказалась о разрыве с Китом Урбаном: "Мы остаемся семьей"

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Реклама

Голливудская актриса Николь Кидман впервые публично высказалась о разводе с кантри-музыкантом Китом Урбаном после почти двух десятилетий совместной жизни.

Несмотря на болезненный период, звезда уверяет: сейчас она пытается сосредоточиться на будущем и сохранить важное для себя — семью.

Откровенностью актриса поделилась в интервью для Variety. Во время разговора журналист вспомнил, что прошлый год для нее был непростым, и поинтересовался, как она чувствует себя после разрыва.

Реклама

Николь Кидман / © Associated Press

Кидман ответила, что постепенно возвращается к внутреннему равновесию и благодарна за людей рядом с ней.

«Да, потому что я всегда буду двигаться в лучшем направлении. Я благодарна за свою семью, за то, что она остается такой, как есть, и движется вперед. Вот и все. Обо всем остальном я не говорю из уважения. Я остаюсь на позиции „Мы — семья“, и так будет и дальше. Мои прекрасные девочки, мои любимые, которые вдруг стали женщинами».

Актриса отметила, что несмотря на развод они с Урбаном вместе воспитывают дочерей — Сандей Роуз Кидман Урбан и Фейт Маргарет Кидман Урбан — и не хотят разрушать ощущение семьи, которое между ними сохранилось.

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Кидман и Урбан поженились в июне 2006 года в Сиднее. На протяжении многих лет их союз считался одним из самых устойчивых в Голливуде. Однако осенью 2025 года появились сообщения, что супруги больше не вместе.

Реклама

По данным источников, близких к паре, музыкант покинул совместный особняк в начале лета того года и переехал в новый дом в Нэшвилл. Несмотря на попытки актрисы спасти отношения, решение о расставании оказалось окончательным.

Впоследствии Кидман подала документы на развод, указав причиной «непримиримые разногласия». В начале января 2026 года их брак официально завершился.

Напомним, недавно Антонина Хижняк рассекретила, что происходит в ее личной жизни. Актриса впервые заговорила о новом возлюбленном.