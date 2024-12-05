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Николь Кидман впервые за длительное время показала, как выглядит ее дочь от суррогатной матери

Николь Кидман впервые за длительное время показала, как выглядит ее дочь от суррогатной матери

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Артистка появилась с Фейт на светском мероприятии.

Голливудская актриса Николь Кидман впервые за длительное время показалась со своей младшей дочерью от певца Кита Урбана.

Знаменитость посетила с 13-летней Фейт светское мероприятие. Они вместе появились на Hollywood Reporter Women in Entertainment – событие, что посвящено известным женщинам в развлекательной сфере.

57-летняя Николь Кидман надела черное длинное платье с голубым воротничком. Образ актриса дополнила массивными серьгами. Тем временем младшая дочь знаменитости выбрала на светское мероприятие белый костюм с черными элементами. К слову, это их первый совместный выход на публику за довольно длительное время.

Николь Кидман с дочерью Фейт / © Getty Images
Николь Кидман с дочерью Фейт / Фото: Getty Images

Отметим, Николь Кидман и Кит Урбан, которые живут в браке с 2006 года, воспитывают двоих общих детей. В 2008 году актриса родила дочь Сандей. Уже в 2010 году с помощью суррогатного материнства на свет появилась Фейт.

Кроме того, Николь Кидман, когда была в браке с актером Томом Крузом, усыновила двоих детей – дочь Изабеллу и сына Коннора. Правда, они многие годы практически не общаются.

Напомним, недавно украинская ведущая Ольга Фреймут впервые за длительное время показала своего 8-летнего сына. Знаменитость продемонстрировала, как Валерий с годами изменился.

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