Николь Кидман впервые за длительное время показала, как выглядит ее дочь от суррогатной матери

Голливудская актриса Николь Кидман впервые за длительное время показалась со своей младшей дочерью от певца Кита Урбана.

Знаменитость посетила с 13-летней Фейт светское мероприятие. Они вместе появились на Hollywood Reporter Women in Entertainment – событие, что посвящено известным женщинам в развлекательной сфере.

57-летняя Николь Кидман надела черное длинное платье с голубым воротничком. Образ актриса дополнила массивными серьгами. Тем временем младшая дочь знаменитости выбрала на светское мероприятие белый костюм с черными элементами. К слову, это их первый совместный выход на публику за довольно длительное время.

Николь Кидман с дочерью Фейт / Фото: Getty Images

Отметим, Николь Кидман и Кит Урбан, которые живут в браке с 2006 года, воспитывают двоих общих детей. В 2008 году актриса родила дочь Сандей. Уже в 2010 году с помощью суррогатного материнства на свет появилась Фейт.

Кроме того, Николь Кидман, когда была в браке с актером Томом Крузом, усыновила двоих детей – дочь Изабеллу и сына Коннора. Правда, они многие годы практически не общаются.

Напомним, недавно украинская ведущая Ольга Фреймут впервые за длительное время показала своего 8-летнего сына. Знаменитость продемонстрировала, как Валерий с годами изменился.

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