Николас Карма рассекретил самый дорогой look звезды, который он снимал

Николас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Известный украинский блогер Николас Карма, который прославился благодаря своим роликам в TikTok, рассекретил самый дорогой look, который он снимал.

Звезда Сети делает короткие видео, где он подходит к прохожим и спрашивает о стоимости наряда. Все чаще в роликах блогера появляются знаменитости. Николас Карма на проекте "Наодинці з Гламуром" рассекретил, у кого из них был самый дорогой look. Блогер считает, что этот рейтинг возглавляет певица Оля Полякова. А все благодаря ее сумочке Birkin, которые изготавливают только вручную, в маленьком количестве и используют премиальные материалы. Николас Карма говорит, что за все время, что он снимал видео, ни у кого из героев не было сумок этого бренда.

"Оля Полякова недавно у меня была. У нее была сумка Birkin. Ни у одной героини, а я снимаю три с половиной года, не было сумки Birkin. А у нее, если не ошибаюсь, семь. Ну, это самый дорогой, наверное, look", - рассекретил блогер Анне Севастьяновой.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Напомним, Анна Севастьянова пообщалась с Николосом Кармой на допремьерном показе фильма "Мавка. Справжній міф". Там ведущая также взяла комментарий у актрисы Наталки Денисенко. В новом выпуске "Наодинці з Гламуром" артистка остро высказалась о своих отношениях.