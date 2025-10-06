Николас Карма рассказал о страшной трагедии в семье: "Попрощались с 17-летним ангелочком"

Николас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Украинский блогер Николас Карма сообщил о страшной потере в семье.

В ДТП погибла его 17-летняя родственница. Артист рассказал в своих Instagram-сторис, что девушка была дочерью его двоюродного брата. Трагедия произошла в ночь на 2 октября в селе Верховцы Самборского района Львовской области, где вырос сам Карма.

"Мы попрощались с 17-летним ангелочком. На нее наехали пьяные люди и убежали", — сказал он.

Сторис Николаса Кармы / © instagram.com/nicolas_karma_official

Отметим, что в прокуратуре Львовской области подтвердили факт аварии. По данным следствия, 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2107" сбил несовершеннолетнюю, которая от полученных травм скончалась на месте. После этого мужчина покинул место происшествия, пытаясь избежать наказания.

Правоохранители оперативно обнаружили машину, а затем и самого водителя. Его задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Предварительно установлено, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас продолжается досудебное расследование.

