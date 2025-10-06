- Дата публикации
Николас Карма рассказал о страшной трагедии в семье: "Попрощались с 17-летним ангелочком"
Семья звезды переживает сложный период.
Украинский блогер Николас Карма сообщил о страшной потере в семье.
В ДТП погибла его 17-летняя родственница. Артист рассказал в своих Instagram-сторис, что девушка была дочерью его двоюродного брата. Трагедия произошла в ночь на 2 октября в селе Верховцы Самборского района Львовской области, где вырос сам Карма.
"Мы попрощались с 17-летним ангелочком. На нее наехали пьяные люди и убежали", — сказал он.
Отметим, что в прокуратуре Львовской области подтвердили факт аварии. По данным следствия, 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2107" сбил несовершеннолетнюю, которая от полученных травм скончалась на месте. После этого мужчина покинул место происшествия, пытаясь избежать наказания.
Правоохранители оперативно обнаружили машину, а затем и самого водителя. Его задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Предварительно установлено, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, весной Николас Карма рассказал о нападении на него прямо в центре Львова. После инцидента блогеру пришлось вызывать скорую помощь.