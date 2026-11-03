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Дата публикации
Категория
Гламур
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Николас Кейдж потерял дом за 10 млн долларов и сравнил себя с бездомным: его семья ищет убежище

Звезда временно перебрался в отели из-за разрушений в Малибу.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Николас Кейдж и его дом в Малибу

Николас Кейдж и его дом в Малибу / © Associated Press

Голливудский актер Николас Кейдж, который официально сменил имя, временно не может проживать в своем доме в Малибу из-за образовавшейся неподалеку масштабной пропасти и повредившей подъездную дорогу.

Теперь звезда вместе с семьей вынуждена останавливаться в отелях, а привычные семейные планы приходится откладывать. О вынужденном переезде 62-летний актер вспомнил во время встречи с публикой на Comic Con в Лос-Анджелесе.

Когда актера спросили о планах на Хэллоуин, он объяснил, что сейчас нет возможности отпраздновать его дома. Так что принимать маленьких гостей в костюмах возле собственного дома в этом году он не мог.

«Я сейчас немного бездомный. Что-то случилось с моим домом в Малибу, поэтому я просто живу в гостиницах», — признался артист, которого процитировало издание Hello!

К слову, причиной переезда стала геологическая проблема, возникшая в Малибу в начале сентября. Тогда в районе дома Кейджа обрушилась часть подъездной дороги. Разрушение также задело газопровод, из-за чего на место прибыли экстренные службы. По данным медиа, актер приобрел прибрежный дом в 2024 году, заплатив за него 10,5 миллиона долларов.

Местные чиновники впоследствии ввели чрезвычайное положение и приказали эвакуировать жителей 31 дома. Риски дальнейшей эрозии почвы, приливов и дождей, связанных с ураганом Мари, не позволяли безопасно пользоваться территорией. Для дополнительной защиты соседних домов специалисты устанавливали барьеры из мешков с песком. В то же время вопрос полноценного восстановления дороги и возвращения жильцов в дома остается открытым.

Стихийное бедствие в Малибу / © Associated Press

Стихийное бедствие в Малибу / © Associated Press

Дом Николаса Кейджа в Малибу / © Associated Press

Дом Николаса Кейджа в Малибу / © Associated Press

Напомним, недавно бывшая супруга мэра Виталия Кличко рассказала, где сейчас живут его дети. Наталья Егорова поделилась, кем стали их сыновья и дочь.

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