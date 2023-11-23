Николай Тищенко и Алла Барановская разводятся после семи лет брака – СМИ

Нардеп Николай Тищенко разводится со своей женой, бизнесвумен Аллой Барановской после семи лет брака.

Так, соответствующая информация появилась на портале Судебная власть Украины. Иск о расторжении брака супруги подали 14 ноября этого года. 20 ноября Оболонский районный суд Киева открыл соответствующее производство по этому делу.

Николай Тищенко и Алла Барановская разводятся / Фото: court.gov.ua

Ни Тищенко, ни Барановская развод не прокомментировали и никак не намекали на разлады в семье.

Алла Барановская и Николай Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

Алла уже давно не постила совместные фото с мужем в Instagram. В январе 2023 года она объясняла, что больше не хочет транслировать личную жизнь в соцсетях. Тогда Барановская говорила, что их отношения с Тищенко стали только крепче.

Николай Тищенко с женой и сыном / Фото: instagram.com/allabonya

Напомним, что Николай Тищенко и Алла Барановская поженились в 2016 году. В браке у них родился сын Давид.

Николай Тищенко в 2019 году стал депутатом от партии "Слуга народа". До этого он активно развивал ресторанный бизнес, имеет ряд заведений питания в Киеве. Также был ведущим и шоуменом. Прежде чем уйти в политику часть своего ресторанного бизнеса Тищенко переоформил на жену Аллу Барановскую, пишет bihus.

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