Николай Тищенко и Алла Барановская разводятся после семи лет брака – СМИ

Соответствующее производство открыл Оболонский райсуд.
Нардеп Николай Тищенко разводится со своей женой, бизнесвумен Аллой Барановской после семи лет брака.
Так, соответствующая информация появилась на портале Судебная власть Украины. Иск о расторжении брака супруги подали 14 ноября этого года. 20 ноября Оболонский районный суд Киева открыл соответствующее производство по этому делу.
Ни Тищенко, ни Барановская развод не прокомментировали и никак не намекали на разлады в семье.
Алла уже давно не постила совместные фото с мужем в Instagram. В январе 2023 года она объясняла, что больше не хочет транслировать личную жизнь в соцсетях. Тогда Барановская говорила, что их отношения с Тищенко стали только крепче.
Напомним, что Николай Тищенко и Алла Барановская поженились в 2016 году. В браке у них родился сын Давид.
Николай Тищенко в 2019 году стал депутатом от партии "Слуга народа". До этого он активно развивал ресторанный бизнес, имеет ряд заведений питания в Киеве. Также был ведущим и шоуменом. Прежде чем уйти в политику часть своего ресторанного бизнеса Тищенко переоформил на жену Аллу Барановскую, пишет bihus.
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