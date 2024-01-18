Николай Тищенко подтвердил развод с Аллой Барановской и назвал причину

Нардеп Николай Тищенко официально подтвердил развод со своей женой, бизнесвумен Аллой Барановской.

В комментарии Telegram-канала "Украина сейчас" нардеп рассказал, что они действительно уже не вместе. Одной из причин Тищенко назвал то, что они не живут вместе. По словам нардепа, это мешает им вести совместную супружескую жизнь.

"Одна из причин расторжения брака – это невозможность совместного проживания. Алла живет в другом месте, я работаю в Киеве. К сожалению, это не позволяет нам вместе содержать общее имущество и жизнь", – прокомментировал нардеп.

Алла Барановская и Николай Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

Тищенко также добавил, что они с Барановской после развода остаются в дружеских отношениях. Также бывшие супруги планируют и дальше совместно воспитывать их сына Давида.

"Мы остаемся друзьями. Мы все же прожили 10 лет. У нас есть ребенок, мы будем его совместно воспитывать. Мы любим сына и будем все делать, для того чтобы он был счастлив", — добавил нардеп.

Николай Тищенко, Алла Барановская и их сын / Фото: instagram.com/allabonya

Отметим, впервые новость о разводе Николая Тищенко и Аллы Барановской появилась в конце ноября 2023 года. Тогда стало известно, что они подали иск о расторжении брака, а Оболонский районный суд Киева 20 ноября открыл соответствующее производство по этому делу.

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