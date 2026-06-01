Николай Тищенко после развода высказался об алиментах для 9-летнего сына и где он живет: "Сложно"

Народный депутат Николай Тищенко впервые за долгое время прокомментировал отношения с бывшей женой Аллой Барановской и их сыном Давидом.

По словам политика, после развода им удалось сохранить нормальное общение ради ребенка. Более того, Тищенко уверяет, что поддерживает хорошие отношения не только с Аллой, но и с другими бывшими избранницами.

«Я в хороших отношениях. Я со всеми экс-супругами в почти хороших отношениях, как и любой взрослый человек. Потому что дети должны расти в любви», — отметил знаменитость в комментарии "Люкс ФМ".

Также депутат ответил на вопрос о финансовой поддержке 9-летнего сына. По его словам, он регулярно платит алименты и поддерживает связь с мальчиком, хотя видеться удается не так часто, как хотелось бы.

«Общаюсь, но сложно, потому что он не живет в Киеве. А у меня много работы. Если есть такая возможность — видимся. Но сейчас такой возможности нет», — пояснил Тищенко.

Напомним, о разводе Николая Тищенко и Аллы Барановской стало известно в начале 2024 года. Тогда выяснилось, что супруги фактически не жили вместе уже около двух лет, а решение официально завершить отношения было взаимным.

Несмотря на разрыв после семи лет брака, бывшим удалось сохранить дружеские отношения ради общего сына Давида. Также у Николая Тищенко есть старший сын — Даниил, который родился в его первом браке.

