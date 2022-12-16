Нина Матвиенко о начале своей сольной карьеры: "Я не была голосистой"

Легендарная певица, народная артистка Украины Нина Матвиенко рассказала о начале своей карьеры.

В программе "Точка опоры" Нина Митрофановна призналась, что когда начинала свой творческий путь, то даже и подумать не могла, что когда-нибудь сможет петь сольно:

"21 год я проработала в хоре "Веревки" и столько же в камерном оркестре "Киевская камерата", я до сих пор с ними. С детства пела, в театре играла, стихи читала и спортом занималась, но я не была голосистая — тихая была. Тихо все делала – гранату бросала молча, на байдарке молча плыла, баскетбол, волейбол… маленькая, но ловкая… Даже когда Анатолий Авдиевский (выдающийся украинский дирижер – прим.ред.) меня что-то спрашивал, я настолько волновалась и стыдилась, что даже глохла. Очень боязливая была", — поделилась легенда.

Певица гордится большим опытом, ведь в хоре у нее была возможность оттачивать свой вокал. Однако была мечта, которая все это время не покидала скромную и застенчивую Нину Матвиенко.

"Мне так хотелось выйти соло. Я любила фантазировать, играть с мелодией, а в хоре есть определенные рамки и за них выходить нельзя. Я даже научилась петь большими миксами. И меня услышали наконец", – делится артистка.

Сейчас у Нины Матвиенко есть и признание, и поклонники, и невероятные дуэты с современными артистами, такими как: MONATIK, ROXOLANA, Alina Pash, alyona alyona и группами ТНМК, "Океан Эльзы". Артистка признается — каждая из этих работ является особенной для нее, однако все же одна запечатлелась в памяти больше всего:

"Это был дуэт со Святославом Вакарчуком, "Океан Эльзы", но на записи его не было — приехали только музыканты. Мне сказали: "Вот поет Святослав, а вам нужно исполнить вставку в последнем куплете – слова матери". Я слушала и не понимала, как мне влезть в тот текст, ведь там как сын говорит... Вдруг я начала петь "Колискову" — как сын пророс цветком, а мать к нему обращается. Я и сейчас вижу эту песню именно через этот образ. Помню, я болела, а записать надо было быстро, поэтому моя часть больше не вокальная, а исполненная от материнского сердца", – поделилась Нина Митрофановна.

Читайте также: