Нина Матвиенко о переезде дочери в квартиру: "Я так этого жду, еще и вытолкаю"

Тоня рассказала, когда они с мужем уедут от мамы.

Народная артистка Украины Нина Матвиенко призналась, что очень ждет переезда своей дочери Тони, ее мужа Арсена Мирзояна и их 5-летней дочери в новый дом.

Об этом она рассказала "Звездному пути". По словам Нины Митрофановны, она, в первую очередь, думает о комфорте Тони и ее семьи:

"Я так этого жду, с большим удовольствием. Еще и так выпихну. Потому что мне жаль их. В одной комнате тулятся, костюмы. Это тяжело для них. И на кухне все топчемся, нас много в доме. А так все-таки четыре комнаты будет. Представляете, своя комната, где будут костюмы, обувь", – прокомментировала звезда.

Нина Митрофановна с дочерью Тоней и зятем Арсеном Мирзояном / instagram.com/tonya_matvienko

Тем временем Тоня Матвиенко рассказала, что в новую квартиру они переедут не скоро.

"Там такая ситуация. Это новостройка и она еще достраивается, документы они нам еще не отдали официально. Это очень затяжной процесс оказался. Обещали одно, потом другое. Мы надеемся, чтобы это вообще произошло", — сказала артистка.

Как известно, недавно 74-летняя Нина Митрофановна шокировала новостью, что разошлась с мужем после 40 лет супружеской жизни. Правда, позже артистка заявила, что расставаться с мужем не будет: "Это произошло, потому что много людей в доме. Не выдержал он, а потом я. Он сказал, как Тоня выберется, вернется. Это же его дом", — объяснила тогда исполнительница.

Отметим, что Тоня с мужем и дочерью живет вместе со звездной матерью в ее доме.

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