Нина Матвиенко ошеломила заявлением, что разошлась с мужем: "Попросила покинуть меня"

Пара в браке 50 лет.

Народная артистка Украины Нина Матвиенко откровенно рассказала о своей супружеской жизни.

Так, 74-летняя знаменитость ошеломила, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Об этом она поделилась в программе "Позаочі". По словам знаменитости, она сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

"Я его попросила покинуть меня. Он считал, что он еще имеет свою жизнь, которую выбрал. Не было никакого скандала, ничего. Здесь было понимание, что от него уже никакой пользы в доме. Как из козла молока. Я сказала: "Говори людям, что я плохая, или что-то такое. Говори, что хочешь". Но все говорят, что он меня покинул", – поделилась Нина Митрофановна.

Нина Матвиенко и Петр Гончар / instagram.com/tonya_matvienko

Артистка добавила, что ей больше не болит этот вопрос. Матвиенко надоело всю жизнь обеспечивать семью и мужа. Поэтому исполнительница решилась снять с себя это бремя.

"Я всю жизнь была, как мужчина, обеспечивала семью. Так зачем оно на старость еще? У него никогда не было средств. Мы жили на одну мою зарплату до 60 лет. Но это была не его вина, потому что отец был украинским патриотом, собирал иконы, хотя и был коммунистом, у него забрали партийный билет. И уже сыну не было дороги из-за того, что случилось с отцом", — рассказала звезда.

Нина Матвиенко с мужем / instagram.com/tonya_matvienko

Впрочем, она заверила, что никогда не ссорилась с Петром из-за того, что он не зарабатывал. Сначала Нина думала, что счастье – это только муж и дети. Но, по ее словам, несколько раз он ее очень подводил. Одну из обид она запомнила на всю жизнь.

"Однажды дети болели, а мне нужно было идти на концерт идеологов. Я иду на репетицию, а он убегает из дома, догоняет меня и говорит: "Я не буду тоже с детьми сидеть. Они больны, так что ты сиди с ними". Поэтому я 16 лет была невыездной за границу… Потому что я не пришла на этот концерт. Меня сдали", – заявила знаменитость.

Нина Матвиенко с мужем и детьми / instagram.com/tonya_matvienko

Нина Митрофановна добавила, что сейчас между ней и мужем нет тепла и душевного общения.

Отметим, что в этом году Нина Матвиенко и Петр Гончар праздновали "золотую свадьбу". Пара поженилась 5 марта в 1971 году.

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